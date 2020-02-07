قائد اليونيفيل رعى حفل تدشين المرحلة الأولى من توسيع وتأهيل طريق يربط كفرشوبا ببركة بعثائيل

رعى القائد العام لقوات "​اليونيفيل​" الجنرال ​ستيفانو دل كول​ حفل تدشين المرحلة الأولى من توسيع وتأهيل الطريق الّذي يربط بلدة ​كفرشوبا​ ببركة بعثائيل، والّذي تمّ تنفيذه بتمويل من "اليونيفيل" وتعاون مع البلدية؛ وذلك بحضور حشد من ضباط "اليونيفيل" و​الجيش اللبناني​، رئيس اتحاد بلديات العرقوب ​محمد صعب​، رؤساء بلديات، مخاتير وفعاليات.

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