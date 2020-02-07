أعطى رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ توجيهاته للجنة الكوارث البلدية ولفرق الطوارئ وورش البلدية والمصلحة الهندسية وفوج الإطفاء والإنقاذ وشرطة البلدية، للبقاء بحالة استنفار وجهوزيّة تامّة للتدخّل عند اللزوم، لمواجهة تداعيات العاصفة والمنخفض الجوي الّذي وصل إلى ​لبنان​ مصحوبًا برياح شديدة. ودعا السعودي، المواطنين إلى "أخذ الحذر والتنبّه خلال التنقل"، موضحًا أنّ "فرق البلدية تسيّر دوريات لها في شوارع المدينة والكورنيش البحري، وهي جاهزة للتدخّل السريع من أجل عدم تجمّع مياه ​الأمطار​ الّتي تهطل بغزارة بفعل العاصفة، ولمد يد المساعدة المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية صيدا وجّه للمعنيين للبقاء بحالة استنفار وجهوزية لمواجهة تداعيات العاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.