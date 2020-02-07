بزي: بالوحدة والمقاومة تسقط صفقة القرن وفلسطين ستبقى عربية إسلامية مسيحية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، إلى أنّ "مواجهة "صفقة القرن" قد تكون بكلمتين هما الوحدة والمقاومة، لأنّ بالوحدة وبالمقاومة تسقط "صفقة القرن" وكلّ الصفقات".
واستذكر في كلمة خلال اللقاء السياسي الموسّع الّذي نظّمه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية رفضًا لـ"صفقة القرن"، "خطاب الإمام المغيب السيد موسى الصدر بالحضور في قصر "الأونيسكو"، عندما قال "إعلم يا أبا عمار ان شرف القدس يأبى ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين".
وركّز بزي على أنّ "منذ 72 عامًا، صدحت الحناجر العربية "فلسطين عربيّة إسلاميّة مسيحيّة"، ورغم كلّ المؤامرات والصفقات ستبقى فلسطين عربيّة إسلاميّة ومسيحيّة"، مشدّدًا على أنّ "الأرض لن تكون إلّا لِمن مدّد دمه في تربتها فأينعت انتصارًا وعزّة وحريّة وسيادة وكرامة".
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