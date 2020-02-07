بزي: بالوحدة والمقاومة تسقط صفقة القرن وفلسطين ستبقى عربية إسلامية مسيحية

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، إلى أنّ "مواجهة "​صفقة القرن​" قد تكون بكلمتين هما الوحدة و​المقاومة​، لأنّ بالوحدة وبالمقاومة تسقط "صفقة القرن" وكلّ الصفقات".

واستذكر في كلمة خلال اللقاء السياسي الموسّع الّذي نظّمه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية رفضًا لـ"صفقة القرن"، "خطاب الإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​ بالحضور في قصر "الأونيسكو"، عندما قال "إعلم يا أبا عمار ان شرف ​القدس​ يأبى ان يتحرر إلا على أيدي المؤمنين".

وركّز بزي على أنّ "منذ 72 عامًا، صدحت الحناجر العربية "​فلسطين​ عربيّة إسلاميّة مسيحيّة"، ورغم كلّ المؤامرات والصفقات ستبقى فلسطين عربيّة إسلاميّة ومسيحيّة"، مشدّدًا على أنّ "الأرض لن تكون إلّا لِمن مدّد دمه في تربتها فأينعت انتصارًا وعزّة وحريّة وسيادة وكرامة".