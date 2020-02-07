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اللواء عثمان التقى طرابلسي والسفير الهندي وعرض معهما للأوضاع العامة

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التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب ​إدغار طرابلسي​، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل اللواء عثمان، ​السفير الهندي​ في ​لبنان​ سهيل أجاز خان، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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