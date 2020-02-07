اللواء عثمان التقى طرابلسي والسفير الهندي وعرض معهما للأوضاع العامة

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب إدغار طرابلسي، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل اللواء عثمان، السفير الهندي في لبنان سهيل أجاز خان، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.
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