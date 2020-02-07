اللواء عثمان التقى طرابلسي والسفير الهندي وعرض معهما للأوضاع العامة

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، النائب ​إدغار طرابلسي​، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

كما استقبل اللواء عثمان، ​السفير الهندي​ في ​لبنان​ سهيل أجاز خان، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة.

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