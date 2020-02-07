نقلت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" الاسرائيلية، تعليق رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ على التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بالزعيم النازي ​أدولف هتلر​، لافتا الى أن "أردوغان كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة بين إسرائيل و​تركيا​ تتنامى الحمد لله". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: أردوغان كان يسميني بهتلر يوميا لكن تجارتنا مع تركيا تتنامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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