الدفاع التركية: قواتنا مستعدة لأداء كافة المهام المنوطة بها في إدلب

أعلن مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في ​وزارة الدفاع التركية​ العقيد أولجاي دنيزر أن نقاط المراقبة في إدلب ستواصل مهامها، وأنه سيتم الرد بالمثل على أي هجوم يستهدف القوات التركية.

وخلال الاجتماع الصحفي الأول لوزارة الدفاع في 2020، أشار إلى أن "هجمات ​النظام السوري​ التي استهدفت الجنود الأتراك في 3 شباط الحالي، تم الرد عليها في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

ونفى ادعاءات إلغاء الدوريات المشتركة مع ​روسيا​، مؤكداً أنه "لا توجد أي مشاكل بين الجانبين وعمليات التنسيق جارية بين المسؤولين العسكريين الأتراك والروس، وأن تأجيل الدوريات المشتركة بسبب سوء الأحوال الجوية".

وحول العمليات العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" شمالي ​العراق​، أشار إلى "تحييد 174 إرهابياً، وضبط 5.5 أطنان من المواد المتفجرة، وأكثر من 350 قنبلة يدوية الصنع، وأكثر من 83 ألف ذخيرة وتدمير 403 مخبأ للإرهابيين".