قائد بالحرس الثوري الإيراني: سنكشف معلومات جديدة عن هجومنا على مواقع أميركية بالعراق

تعهد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، بـ"الكشف عن مزيد من المعلومات حول الهجوم الإيراني على مواقع للجيش الأميركي في ​العراق​"، مرجحا أن "​واشنطن​ قد تقر بأن خسائرها جراءه أكبر مما أعلنته حتى الآن".

ولفت زادة، في حديث تلفزيوني، الى أن "هناك الكثير من المعلومات غير المعلنة بعد حول الضربات الصاروخية التي شنتها إيران في كانون الثاني الماضي، على قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تتمركز فيها القوات الأميركية".

وكان قد سبق أن أعلن الجانب الإيراني، فور الهجوم الذي شنه ردا على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد أوائل كانون الثاني، عن مقتل عشرات الجنود الأميركيين، الا أن واشنطن نفت ذلك وصرحت في البداية بعدم وقوع أي إصابات في صفوف جنودها جراء الضربات الإيرانية. غير أنّ "البنتاغون" قد اعترف لاحقا بأن 50 عسكريا أميركيا على الأقل تعرضوا جراء الهجوم لارتجاج في الدماغ.