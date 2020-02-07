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الإستخبارات العراقية اعتقلت عنصرا ينقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق

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أعلنت الاستخبارات العسكرية ​العراق​ية، في بيان، "أنها قبضت على عنصر كان يقوم بنقل عائلات "داعش" من ​مخيم الهول​ في ​سوريا​ إلى محافظتي ​نينوى​ و​الأنبار​"، موضحةً أن "المسلح كان يستخدم مستندات مزورة لهذا الغرض، وأنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة اعتقال وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت قوات "​الحشد الشعبي​" في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" جاءت من مخيم الهول السوري إلى ​محافظة نينوى​ بشمالي العراق، بطريقة غير قانونية.

ووفقا لتقارير ​الأمم المتحدة​، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل. ويعد مخيم من أكبر مخيمات نساء وأطفال وعناصر "داعش" في سوريا والعراق.

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