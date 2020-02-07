الإستخبارات العراقية اعتقلت عنصرا ينقل عائلات داعش من سوريا إلى العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، "أنها قبضت على عنصر كان يقوم بنقل عائلات "داعش" من مخيم الهول في سوريا إلى محافظتي نينوى والأنبار"، موضحةً أن "المسلح كان يستخدم مستندات مزورة لهذا الغرض، وأنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة اعتقال وفق أحكام المادة 4 إرهاب".
وكانت قوات "الحشد الشعبي" في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، احتجاز عائلات عدد من مسلحي تنظيم "داعش" جاءت من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى بشمالي العراق، بطريقة غير قانونية.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل. ويعد مخيم من أكبر مخيمات نساء وأطفال وعناصر "داعش" في سوريا والعراق.
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