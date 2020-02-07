"روسيا اليوم": إنطلاق مظاهرات شمال الخرطوم بسبب انعدام الخبز

أفادت قناة روسيا اليوم "بانطلاق ​مظاهرات​ في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية ​الخرطوم​، وإغلاق بعض الشوارع الرئيسية احتجاجا على انعدام ​الخبز​". يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس ​عمر البشير​.

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