وزير الصحة التركي: تعليق استيراد الحيوانات الحية والمذبوحة والمنتجات الحيوانية من الصين

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة "تعليق بلاده استيراد جميع أنواع ​الحيوانات​ الحيّة والمذبوحة والمنتجات الحيوانيّة من ​الصين​".

ولفت في مؤتمر صحافي عقده بوزارة الصحة في العاصمة ​أنقرة​، حول آخر المتسجدات عن التدابير المتّخذة حول "​فيروس كورونا​"، إلى أنّ "وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بعثت برقية إلى ​السفارة الصينية​ في ​تركيا​، أشارت فيها إلى أنّ الصينيّين العاملين في تركيا مجازون لمدّة 14 يومًا، وأكّدت أهميّة عملهم بإذن من وزارة الصحة، إلى جانب إبلاغهم مديريات الصحة في المدن المقيمين بها، عن مكان إقامتهم وأرقام هواتفهم".

وكشف قوجة على أنّ "61 شخصًا يخضعون للحجر الصحي في مستشفى بأنقرة، بعد وصولهم الأسبوع الماضي من مدينة ووهان الصينية في إطار عمليّة إجلاء 42 شخصًا أغلبيّتهم أتراك، بجانب الطاقم الّذي قام بعمليّة الإجلاء"، مؤكّدًا أنّ "أوّل عيّنة أخذتها الطواقم الطبيّة من الآتين من ووهان كانت سلبيّة، حيث أنّ جميعهم خالون من "فيروس كورونا".