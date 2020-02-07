أعلن "تيار المستقبل"، في بيان، أنه "بناء لطلب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تقرر نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط المقبل الى "بيت الوسط" في بيروت".
وتمنى على كافة المدعوين أن يأخذوا علما بنقل مكان الاحتفال إلى "بيت الوسط" حيث سيكون الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجه إليهم بكلمة للمناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تيار المستقبل: نقل مكان الاحتفال بذكرى 14 شباط إلى بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.