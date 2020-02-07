تيار المستقبل: نقل مكان الاحتفال بذكرى 14 شباط إلى بيت الوسط

أعلن "​تيار المستقبل​"، في بيان، أنه "بناء لطلب رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ تقرر نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لاغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ ورفاقه في ​14 شباط​ المقبل الى "بيت الوسط" في بيروت".

وتمنى على كافة المدعوين أن يأخذوا علما بنقل مكان الاحتفال إلى "بيت الوسط" حيث سيكون الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجه إليهم بكلمة للمناسبة.