ترامب يطالب الكونغرس بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح له، الكونغرس بشطب عزله، الذي أقره مجلس النواب بتهمة استغلال السلطة، بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ.
واعتبر ترامب أن تمزيق رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خطابه أمر مشين بحق الولايات المتحدة، مشدداً على أن "هذا أمر مرعب. ما فعلته بيلوسي غير قانوني على الإطلاق لأن هذه الوثيقة رسمية".
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