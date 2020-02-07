دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

(رويترز) - قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

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(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)