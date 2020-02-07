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باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

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باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters باحثون صينيون: آكل النمل الحرشفي عائل محتمل لفيروس كورونا

(رويترز) - قال باحثون صينيون إن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص في الصين.

وقالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث في بيان بموقعها على الإنترنت "هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ (الفيروس)".

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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الصين وأطباء يتطوعون للمساعدة

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(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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