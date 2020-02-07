شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الزراعة يلزم جهات المطابقة بإبلاغ الهيئات المعنية ببيانات شهاداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الزراعة العضوية الذي وافق عليه مجلس النواب، جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية، بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات، وكذا نتائج المراجعة، فى خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.

وعرف القانون "جهة المطابقة"، بأنها الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية، والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

وفي هذا الاطار، عاقب مشروع القانون المخالف للمادة السابقة، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

ويأتي مشروع القانون كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

ويهدف مشروع قانون إصدار قانون الزراعة العضوية، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومي للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.