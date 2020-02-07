كشافات وتأمين.. محافظ الوادي الجديد يتفقد منطقة المعرض الدائم بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، برفع درجة التأمين بالمعرض الدائم بحي الأمل بمدينة الخارجة، وإنارة المنطقة المحيطة بكشافات إضاءة كفيلة بتغطية المنطقة بالكامل.

جاء ذلك خلال جلوة المحافظ بموقع المعرض، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما كلف الزملوط، الوحدة المحلية لمركز الخارجة، بوضع صناديق مهملات مختلفة الألوان لتطبيق منظومة الفصل من المنبع.

يذكر بأن المعرض جري إنشاءه علي مساحة ٣٣٠٠م٢ يحيطه سور بطول ٢٣٠مترًا، ليكون معرضًا دائمًا مجهزًا بكافة الخدمات لتسويق المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.