استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينة، أشرف القدرة، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

تستمر أصداء إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، حيث تندلع المظاهرات في المدن الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، فيما تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال الذي قتل 4 فلسطينيين وشن غارات جوية على غزة خلال الساعات الماضية.

واستمرت المظاهرات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وأبرزها في مناطق البيرة ورام الله والخليل وجنين بالضفة الغربية.

ووسط استخدام الاحتلال للعنف في مواجهة الاحتجاجات الفلسطينية واستشهاد 4 أشخاص على يد الاحتلال، وبعد تنفيذ عمليتي دهس وطعن ضد جنود إسرائيليين في الضفة المحتلة، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن التصعيد الأخير تتحمل مسئوليته "صفقة القرن" الأمريكية.