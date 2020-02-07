شمال سيناء تستعد لعودة الدراسة بحملات نظافة وزائرة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم:

وجه اللواء ماجد محمد رئيس مدينة العريش في شمال سيناء، إدارة تحسين البيئة بالتعاون مع شركة النظافة بالعمل على نظافة محيط المدارس والمعاهد والجامعات والحدائق العامة، استعدادًا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وكلف رئيس المدينة رؤساء الأحياء السكنية، بالاشراف على النظافة بالتعاون مع إدارة مرفق المياه والصرف لتوفير المياه للمدارس سواء بالضخ بالشبكة أو بالسيارات، وتلبية طلبات المدارس في ضوء احتياجاتهم اليومية وتوفيرها بالخزانات ومتابعة الصرف الصحي بها.

كما طالب ماجد، بتوفير الزائرة الصحية بالمدارس لملاحظة الأطفال والطلاب، في إطار حملة مكافحة الأمراض المعدية.