قائد القوات الجوية الباكستانية يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين باكستان وسريلانكا

أكد قائد القوات الجوية الباكستانية مجاهد أنور خان، الذي يزور سريلانكا حاليا، ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين باكستان وسريلانكا.
كما أكد أنور خان، خلال لقاءه مع رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، استعداد بلاده لتعزيزالتعاون مع سريلانكا في مجال الطيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الجمعة.
وأعرب قائد القوات الجوية الباكستانية عن دعم بلاده المستمر لسريلانكا في مجالات التدريب الفني والخبرة المهنية.
من جانبه .. أعرب رئيس الوزراء السريلانكي عن تقديره للدعم الباكستاني في مختلف المجالات.
كما قام مجاهد أنور خان بزيارة مقر القوات الجوية السريلانكية، والتقى مع نظيره السريلانكي سومانجالا دياس، وبحثا خلال اللقاء الأمور المهنية المتعلقة بالقوات الجوية في البلدين.
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