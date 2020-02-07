أعرب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس أوروبا، إيفان سولتانوفسكي، اليوم الجمعة، عن اعتقاده أنه من المرجح أن يتغير نص التعديلات التي أُدخِلت على دستور روسيا الاتحادية، الذي سيتم تحليله من قبل لجنة البندقية التابعة للمجلس،مشككا باحتمال تطبيق استنتاجات اللجنة.
وقال سولتانوفسكي، في تصريحاته لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "بما أن اجتماعات اللجنة مغلقة في طبيعتها، فلم يتسن لي الخوض في التفاصيل".
وأضاف "لقد لفت انتباه الزملاء من الدول الأخرى، إلى أن نص التعديلات قيد التطوير ومن المحتمل أن يتغير"، لافتا إلى أن "اقتراح تعديل الدستور لا يحتوي على أي شيء جديد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم مشروع قانون لمجلس الدوما لتعديل الدستور، وأيده مجلس النواب الروسي (الدوما) في القراءة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا لدى مجلس أوروبا: تطبيق استنتاجات لجنة البندقية على دستورنا موضع شك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.