مقتل شخص وإصابة 2 بتحطم مروحية في تتارستان الروسية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تحطم مروحية كان على متنها ثلاثة أشخاص في جمهورية تتارستان الروسية، اليوم الجمعة، حسبما أورد مصدر في خدمة الإسعاف المحلية.
وقال المصدر لوكالة "إنترفاكس" إن شخصين، وأحدهما قائد المروحية، أصيبا بجراح بليغة وتم نقلهما إلى المستشفى، أما الشخص الثالث واسمه خيرولين،فتوفي متأثرا بجراحه.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت متحدثة باسم النيابة العامة الخاصة بالمواصلات في المنطقة، إن المروحية الخاصة من طراز "بيل 406" تابعة لشركة "فوستوك ترانس"، وتحطمت في غابة بالقرب من مدينة لايشيفو. وأضافت أن أحد الركابعلى الأقل نجا من الحادث ويمكن رؤيته من مروحية المنقذين، فيما لا يزال مصير الاثنين الآخرين (وأحدهما قائد المروحية) مجهولا.
وأفاد مصدر مطلع بأن عضو مجلس الدوما (النواب) الروسي عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، أيرات خيرولين، كان، "على الأرجح"، من بين ركاب المروحية التي نفذت "هبوطا قاسيا"، بحسب تعبيره، بينما قال مصدر في الحزب إنه لا يملك معلومات تؤكد أو تنفي وجود النائب في ضمن الركاب.
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