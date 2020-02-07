وزير الخارجية الروسي يعقد محادثات ثنائية في فنزويلا

توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في أعقاب زيارته إلى كوبا والمكسيك ضمن الجولة، التي قام بها مؤخرًا فيأمريكا اللاتينية.
أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا استقبل لافروف والوفد الروسي المرافق له،ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الروسي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كما سيعقد محادثات مع نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز.
يُشار إلى أن آخر زيارة قام بها لافروف إلى فنزويلا كانت في أغسطس 2011.
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