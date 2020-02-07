برلماني يمني: الحوثي يتعمد وضع المصابين بالإيدز مع السجناء

أكد عضو البرلمان اليمني أحمد سيف حاشد أن وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين، عبدالكريم الحوثي، يشرف على عمليات التعذيب للسجناء، وقال حاشد، في مقال نشره عبر تطبيق «تيليجرام» إن السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين تكتظ بالسجناء، كما أن هناك تعمّدا لوضع المصابين بالإيدز مع آخرين غير مصابين، وتابع: «السجون مملوءة بأكثر من ضعف عدد الحد الأعلى المقرر لها»، مؤكداً «السجناء يعانون من الجوع وعدم وجود فراش مناسب».

نزع الحصانة

ولفت حاشد إلى أن عبدالكريم الحوثي يسعى لنزع حصانته البرلمانية بتهم كيدية ساقها إلى رئيس حكومة الانقلاب، عبدالعزيز بن حبتور، مبيناً بالقول «الميليشيات الحوثية كبلت أيدي مجلس النواب وأرهبت لجانه، وفي مقدمتها لجنة الحقوق والحريات».

احتجاز الآلاف

يشار إلى أن الانقلابيين يحتجزون في سجونهم الآلاف من اليمنيين المناوئين لهم، ويمارسون بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويمنعون الزيارات عنهم، فيما تمنع الميليشيات إدخال الطعام والدواء لهم، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجأ بعض الأسر بخروج أبنائها جثثاً هامدة، والبعض الآخر مشلولاً جراء عمليات التعذيب.