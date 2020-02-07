نزع الحصانة
ولفت حاشد إلى أن عبدالكريم الحوثي يسعى لنزع حصانته البرلمانية بتهم كيدية ساقها إلى رئيس حكومة الانقلاب، عبدالعزيز بن حبتور، مبيناً بالقول «الميليشيات الحوثية كبلت أيدي مجلس النواب وأرهبت لجانه، وفي مقدمتها لجنة الحقوق والحريات».
احتجاز الآلاف
يشار إلى أن الانقلابيين يحتجزون في سجونهم الآلاف من اليمنيين المناوئين لهم، ويمارسون بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويمنعون الزيارات عنهم، فيما تمنع الميليشيات إدخال الطعام والدواء لهم، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجأ بعض الأسر بخروج أبنائها جثثاً هامدة، والبعض الآخر مشلولاً جراء عمليات التعذيب.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني يمني: الحوثي يتعمد وضع المصابين بالإيدز مع السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.