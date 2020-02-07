عاجل-تعرف على أبرز قادة القاعدة الذين قتلتهم واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر اليوم أن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلال عملية في اليمن، وذلك في ملاحقة أمريكية حثيثة لرؤوس تنظيمي القاعدة وداعش في الشرق الأوسط وأفغانستان والصومال وغيرها من بؤر الإرهاب العالمي، وقال إن الولايات المتحدة «أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، وأضاف: «مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلاً من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا». كما اعتبر أن «موته يزيد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي ضعفاً، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي».

تاريخ مقتله

ولم يشر ترمب إلى تاريخ مقتل الريمي، إلا أن مصادر كانت قد أكدت مؤخراً أن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت مساء الجمعة 31 يناير الماضي منزلاً في مديرية «وادعي عبيدة» شرق مدينة مأرب اليمنية، يسكن فيه عناصر من تنظيم «القاعدة»، وقد أدت الغارة لمقتل قاسم الريمي، وكان ترمب نشر بعد تداول خبر مقتل الريمي تقارير صحافية على تويتر تتحدث عن الأمر، آخرها كان السبت الماضي، عندما أعاد نشر تغريدة نقلا عن صحافي أمريكي تحمل خبرا عن العملية أيضا، ما اعتبره مراقبون إشارة جديدة من الرئيس الأمريكي لتأكيد خبر الاغتيال.

خليفة الظواهري

يذكر أن مديرة موقع «سايت» المهتم بمتابعة تحركات وبيانات الجماعات المتطرفة على الإنترنت، كانت أضاءت السبت الماضي على أهمية مقتل القيادي في تنظيم القاعدة قاسم الريمي إثر غارة أمريكية دون طيار في جزيرة العرب، وأشارت ريتا كاتز إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض حيوية جماعة الريمي في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال خطيرا، فتلك الجماعة كانت قد اتخذت في اليمن نهج داعش والحوثيين نفسه، بحسب تعبيرها.

من هو قاسم الريمي؟

- ولد قاسم عبده محمد أبكر أو قاسم الريمي في 5 يونيو 1978 في اليمن.

- من الوجوه البارزة في تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية

- كان على رأس المطلوبين عربياً ودولياً لتورطه في أعمال إرهابية

- أصبح الريمي قائداً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في 16 يونيو 2015

- خلف ناصر الوحيشي الذي قُتل بغارة أمريكية في مدينة المكلا

- خصصت الخارجية الأمريكية مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لاعتقال الريمي

- قاسم الريمي كان مرشحا لوراثة أيمن الظواهري في زعامة القاعدة

رؤوس القاعدة وداعش التي تم القضاء عليها؟

- مقتل زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي

- مقتل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة

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- مقتل حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن المرشح لوراثة الظواهري

- مقتل أنور العولقي الأمريكي المولد في غارة في اليمن

- مقتل ناصر الوحيشي بغارة أمريكية في مدينة المكلا

- مقتل المتشدد مختار بلمختار في ضربة جوية بليبيا

- مقتل مؤسس تنظيم داعش في غارة في سورية

- مقتل العديد من قادة الإرهاب في الصومال وأفغانستان

فروع القاعدة في العالم

- القاعدة في المغرب الإسلامي تأسست عام 2006 وضمت ميليشيا جزائرية، ثم انتقلت للساحل وغرب إفريقيا.

- القاعدة في شبة الجزيرة العربية: ظهرت عام 2009 بعد اندماج إرهابيين محليين مع شبكة الجهاد الدولي.

- القاعدة في شبه القارة الهندية وتنشط في باكستان والهند وميانمار وبنجلاديش وتأسست عام 2014.

- جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تنتسب للقاعدة وتشكلت من اندماج جماعات في مالي وغرب إفريقيا.

- حركة الشباب التي تنشط في الصومال وشرق إفريقيا وتتبع للقاعدة منذ تأسيسها عام 2012.

- هيئة تحرير الشام وظهرت من اندماج العديد من الميليشيات ولها علاقات بالقاعدة

- القاعدة في مصر وتتكون من مجموعات القاعدة في شبه جزيرة سيناء المصرية