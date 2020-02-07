استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء مواجهات في الضفة

استشهد شاب فلسطيني برصاصة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة.

وقال مصدر فلسطيني إن الشهيد يدعى بدر أحمد نافلة (19 عاما) واستشهد نتيجة إصابته برصاصة في الرقبة، خلال المواجهات في قرية "قفين" القريبة من مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية.

وذكر سكان من القرية أن شبانا تظاهروا باتجاه الجدار القريب منها، ووصل الجنود الإسرائيليون إلى المكان وأطلقوا الذخيرة الحية ما أدى إلى إصابة بدر في الرقبة مباشرة.

ووقعت مواجهات في مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة. وأصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين التي انطلقت من وسط القرية، صوب جدار الفصل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة بعد التوترات الأخيرة وتحسبا لاندلاع مواجهات.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، أمس الخميس، اثنان منهم في مواجهات في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية خلال هدم منزل، والثالث استشهد بعدما نفذ هجوما في مدينة القدس المحتلة ضد أفراد من الجيش الإسرائيلي.

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