أوروبا تشيد باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين

أشادت نينا جريجورى المديرة التنفيذية للمكتب الأوروبى لدعم اللجوء، باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين من بلدان في المنطقة وأفريقيا جنوب الصحراء تمر بأزمات ممتدة.

جاء ذلك خلال استقبال جريجوري السفيرة ندى دراز سفيرة مصر في مالطا والوزير المفوض عمرو الشربيني نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر في ختام جولة المشاورات التي عُقِدَت بين مصر والمكتب في العاصمة المالطية فاليتا.

وبحث الجانبان دفع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في حماية ودعم اللاجئين ولتنسيق المواقف فيما يتعلق بسياسات اللجوء، بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية اليوم الجمعة.

واستعرض الجانب المصري، في هذا السياق، ما تُقدمه القاهرة من خدمات للاجئين وسماحها لهم بحرية التنقل وعدم احتجازهم فى معسكرات خاصة أو مناطق مغلقة، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار سياسة تقوم على تخفيف المعاناة الإنسانية وعدم استخدام اللاجئين كورقة سياسية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة المصرية لملف الحماية واللجوء في ظل الأعباء التي تتحملها القاهرة جراء استضافة مصر لأكثر من 5 مليون شخص ما بين لاجئ ومهاجر ومن هم في وضعية اللاجئ، وما يتطلبه ذلك من تبني نهج شامل يقوم على توفير الخدمات والرعاية بالتوازي مع حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم ما تقوم به مصر في إطار مبدأ تقاسم الأعباء وتنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات الصلة.