جهاز كشف الذهب والمعادن التصويري المباشر - اجاكس غاما الامريكي

اجاكس غـــاما

الشركة المصنعة : AJAX

بلد المنشأ : أمريكا

عمق البحث الأقصى : 30 م

مساحة البحث : 40 م

يكتشف الجهاز : الذهب ، المعادن ، الفراغات ، الكنوز و الدفائن

لغات الجهاز : الانكليزية – العربية – الالمانية – الفرنسية – الاسبانية – الروسية – الايطالية – التركية

الأنظمة التي يعمل بها الجهاز : نظام غراديو سمارت (Gradiometer) – نظام المسح المباشر – نظام التصوير الأرضي ثلاثي الأبعاد

يتوفر في جهاز غاما أحدث النظم تطوراً للكشف والمسح الأرضي وذلك للكشف عن الذهب والمعادن والفراغات , يعمل هذا الجهاز على تقنيات وأسس إلكترونية حديثة ذات مستوى تكنولوجي عالي يطرح مفاهيم وأبعاد جديدة في عالم أجهزة التصوير الأرضي.

شركة العريمان لاجهزة كشف الذهب والمعادن والمياه الجوفية تحت الارض

للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام المدونة ادناه ………

موبايل محمول : 0096566145558

موبايل محمول : 0096590084436

موبايل محمول : 0096590084437

هاتف الارضي : 0096522629196

البريد الالكتروني [email protected]

موقع الشركة الرسمي http://www.alareeman.com

عنوان الشركة / الكويت – حولي – شارع عبدالله العثمان – مجمع خالد مال الله – الدور الرابع

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