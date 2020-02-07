وزير الطاقة الأمريكي: تأثير فيروس كورونا على أسواق الطاقة "هامشي"

قال وزير الطاقة الأمريكي، دان برويليت، إن تأثير فيروس كورونا على أسواق الطاقة هامشي حاليا.

وقال برويليت خلال فعالية في واشنطن للمجلس الأطلسي: "أعتقد أن التأثير هامشي،ولا أراه مأساويا في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوي وثاقب، ويركز بقوة على قيادة الهجوم المضاد على فيروس كورونا.

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وأضاف أن بينغ "يشعر أنهم يبلون بلاء حسنا، وحتى بناء مستشفيات في غضون أيام فقط".

وتابع ترامب أن "لا شيء سهلا، لكن.. سيكون ناجحا، خاصة أن الطقس بدأ يدفأ، ونأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يختفي تماما".