مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من 550 قتيلا بالعراق منذ انطلاق التظاهرات

وأصيب عدد من المتظاهرين العراقيين، اليوم الجمعة، إثر تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط بغداد.

وقامت عناصر مسلحة بالهجوم على متظاهرين في محافظة النجف، أمس، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من المحتجين وإصابة آخرين.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، انتشار مكثفا لعناصر تابعة لمليشيا "القبعات الزرقاء" الموالية للنظام الإيراني والتي تعمل على قمع المتظاهرين وإنهاء الاعتصامات بالقوة.

وقال أحد المصادر الأمنية في العراق إن "أصحاب القبعات الزرقاء باشروا، عصر الخميس، بالانتشار في ساحة التحرير"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالإصلاح، تصاعدت وتيرتها، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية.