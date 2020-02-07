كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي إماراتي: الجنوب اليمني لن يكون وطنًا للقاعدة والإخوان وداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر الأكاديمي والسياسي الإماراتي الدكتور جلال حاتم، مساء اليوم الجمعة، أن "الجنوب اليمني لن يكون وطنًا لتنظيمات الإخوان والقاعدة وتنظيم داعش".

وقال السياسي الإماراتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": "لا تعملوا على أن يكون الجنوب وطناً لتنظيم الإخوان المسلمين والقاعدة وداعش التجمع اليمني للإصلاح. فحسبهم مأرب وكفى.. وإن سقطت مأرب بأيدي الحوثيين فلا فرق بينهم فهذا يقودهم الفقيه وذاك المرشد".