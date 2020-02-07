كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايك بنس: بكين أظهرت مستوى عالي من الشفافية بشأن "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس،إن إجراءات الصين في مواجه انتشار فيروس كورونا المستجد جيدة، مشيرا إلى أن بكين أظهرت مستوى عالي من الشفافية بشأن الفيروس.

وأوضح بنس، خلال لقاء صحفي، أن مستوى التهديد من فيروس كورونا لا يزال منخفض في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

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وقال ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوي وثاقب، ويركز بقوة على قيادة الهجوم المضاد على فيروس كورونا.

وأضاف أن بينغ "يشعر أنهم يبلون بلاء حسنا، وحتى بناء مستشفيات في غضون أيام فقط".

وتابع ترامب أن "لا شيء سهل، لكن.. سيكون ناجحا، خاصة أن الطقس بدأ يدفأ، ونأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يختفي تماما".