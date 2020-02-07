اخبار العالم

بالإمارات.. الأمن السعودي يشارك في تمرين "أمن الخليج العربي 2"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالإمارات.. الأمن السعودي يشارك في تمرين "أمن الخليج العربي 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:54 م

448%247cview

Advertisements

بوابة الخليج 365

وكالات

377%247cview

Advertisements

Advertisements
تشارك قوات الأمن بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول "أمن الخليج العربي 2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه السعودية بقوة أمنية متخصصة ، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

ويأتي التمرين تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى 20 فبرايرالجاري.

يذكر أن هذا التمرين هو التمرين الثاني من نوعه الذي تنفذه أجهزة الشرطة والأمن بدول مجلس التعاون.

وكان التمرين الأول نفذ في آخر عام 2016 في البحرين لتعزيز التعاون المشترك بدول المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا