كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: القوات الأمريكية تجهز قاعدة عسكرية جنوب الحسكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، أن القوات الأمريكية تجهز قاعدة عسكرية في مقر الدفاع الذاتي جنوب الحسكة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

كان المرصد السوري رصد في 3 فبراير، فصلا جديدا من التوتر بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في شمال شرق سوريا، حيث حلقت 3 مروحيات روسية اليوم فوق مدينة "تل تمر"، في حين أقلعت مروحيات أمريكية من قاعدة “قسرك” لإبعاد نظيرتها الروسية عن المنطقة، حيث لاحقتها حتى وصولها أجواء رأس العين بريف الحسكة.

على صعيد متصل، التفت عربات روسية على حاجز أمريكي مؤلف من 10 عربات، كانت تتمركز لمنع الدوريات الروسية من السير على طريق M4، حيث سلكت طريقا ترابيا وتجاوزت الحاجز الأمريكي لتحلق مروحيات أمريكية أطلقت تحذيرات وأشارت دخانيا للعربات الروسية قبل أن تعود أدراجها.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 يناير الفائت، رتلا للقوات الروسية انطلق من مدينة تل تمر باتجاه الحسكة قبل أن تعترضه دورية أمريكية كانت تنتظره عند استراحة الوزير التي تستضيف قاعدة أمريكية، ومنعته من التقدم باتجاه الحسكة.