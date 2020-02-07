كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية اليوناني يتهم "السراج" بخداع روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اتهاما لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بخداع روما، بتوقيعه اتفاقيتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال وزير الخارجية اليوناني، في مقابلة على قناة مع فضائية، إن اليونان لجأت إلى إيطاليا، وأجرت مشاورات مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لمحاولة إثناء السراج عن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا.
وأضاف أن السراج خدع الإيطاليين بعدما وعدهم بأنه لن يوقع على المذكرتين، مشيرا إلى أن هذا الموقف ساهم في تغير الموقف الإيطالي من حكومة السراج.
وأتهم البرلمان الليبي فايز السراج متهم بـ"الخيانة العظمى"؛ نظرا لتوقيعه اتفاقيتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام على إثرهما أردوغان بإرسال مرتزقة سوريين، وجنود أتراك إلى ليبيا للقتال بجانب مليشيات السراج ضد عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة من المليشيات.
وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن روما تقف مع أثينا بشكل جيد في رفض الاتفاقية الموقعة بين فايز السراج وأردوغان.
وحول تصاعد التوترات مع تركيا، قال وزير الخارجية اليوناني لا نريد توترات مع تركيا، على أن يكون الموقف مماثل من جانب أنقرة.
وتابع أن تركيا لم تحقق شيء من تصعيدها، وتتمتع بعلاقة إشكالية مع جميع البلدان المحيطة، والرئيس أردوغان يرتكب خطأ كبيرا.
وكشف دندياس عن أن الرئيس التركي أردوغان يحاول إعادة فتح الفجوات مع العالم العربي، غير المستعد على الإطلاق لقبول تركيا العثمانية من جديدة.
وشدد دندياس على أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الذي يسيطر على 90 ٪ من الأراضي الليبية، ومجلس النواب يدعمان الموقف اليوناني الرافض لاتفاقية فايز السراج، في حين أن هناك ضعف للسراج نفسه على الجانب الآخر هناك محاولة من جانب تركيا لإبقائه واقفًا على قدميه، بالمرتزقة وكسر حظر الأسلحة.