كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يعتزم إقالة مسؤول بمجلس الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعتزم البيت الأبيض أن يصور أي عملية لتطهير الداخل باعتبارها تقليصاً لعدد العاملين ضمن فريق مجلس الأمن القومي، وليس من قبيل الانتقام، وفق المصدرين.
وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، وهو "ليفتنانت كولونيل" بالجيش حاصل على وسام، الذي حذر من خطر المكالمة التي أجراها الرئيس في 25 يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولم يصدر حديث عن هذه المكالمة قبل شهادة فيندمان إلا من مسرب معلومات مجهول ظلت هويته طي الكتمان حتى اليوم، إلى حد كبير، بالإضافة إلى جزء من نسخة مكتوبة أصدرها البيت الأبيض.
وذكرت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن بعض المسؤولين الذين سيتم إقالتهم من مجلس الأمن القومي يجري تعيينهم في مناصب أخرى، حيث ينظر إليهم باعتبارهم غير أوفياء للرئيس.