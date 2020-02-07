كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يقتل 15 حوثيا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، مقتل 15 عنصرا حوثيا، في محافظة تعز، وسط انتصارات يحققها الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف العربي على الأرض في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن القوات اليمنية المشتركة، شنت قصفا مدفعيا استهدف تجمعا لمليشيا الحوثي في جبهة "البرح" غرب تعز، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا حوثيا وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

وفي الجوف، شنت قوات الجيش اليمني، هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي في جبهة " الجرشب مجزر"، باسناد جوي مم مقاتلات التحالف .

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وتمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع أهمها "الحمراء المقطوعه"، والتلال الشرقية للمحزمات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات استهدفت تجمعات حوثية في جبهات الغيل وحام، شمال الجوف.

ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد عدة جبهات يمنية معارك عنيفة، جراء تصعيد المليشيا الحوثية، ومحاولات التسلل إلى مواقع القوات الحكومية.

ونددت الأمم المتحدة بالتصعيد الحوثي، مؤكدة أنه يقوض عملية السلام التي يقودها المجتمع الدولي في اليمن.