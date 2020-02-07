بميناء طنجة المتوسط.. إحباط تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة دون تصريح لدى الجمارك

أحبطت عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، أمس الخميس، عملية تهريب 5 زوارق مطاطية سريعة إلى التراب الوطني دون تصريح لدى إدارة الجمارك.

وأفاد مصدر جمركي، اليوم الجمعة، أن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمنطقة الواردات بميناء طنجة المتوسط، اشتبهت في حمولة عربة نقل مرقمة بفرنسا، لتقرر إخضاعها لتفتيش دقيق أفضى للعثور على خمسة زوارق مطاطية من الحجم الكبير مدسوسة وسط 30 رزمة من الملابس المهربة.

وأضاف المصدر نفسه أن كل زورق يضم محركين قويين مفككين، إذ كان سيتم تركيب أجزاء المحركات بعد تهريبها إلى التراب الوطني.

وخلص المصدر الجمركي إلى أنه تمت إحالة سائق العربة على السلطات المختصة، بعد إشعار النيابة العامة، من أجل تعميق البحث في القضية.