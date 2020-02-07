حمزة لبيض ورضوان أسمر في تعاون فني

يستعد خريج برنامج “ذا فويس كيدز”، حمزة لبيض، لإصدار ثاني أغنية في مشواره الفني، بالتعاون مع الفنان مراد الأسمر، الذي شارك هو الآخر في برنامج “ذا فويس” في نسخته الأخيرة.

وتكفل رضوان أسمر، الذي احترف الفن قبل مشاركته في “ذا فويس”، بكتابة كلمات أغنية حمزة لبيض، وتلحينها كذلك.

وأعلن رضوان أسمر لجمهوره، أخيرا، أن الفنان الصغير في العمر، حمزة لبيض، يسجل أغنية، بالتعاون معه على مستوى الكلمات، والألحان.

ونال حمزة لبيض لقب “ذافويس” في نسخته الأولى، وأصدر أغنية واحدة، أشرف على إنجازها البرنامج المذكور، وصور الكليب الخاص بها في عالم ديزني في باريس.