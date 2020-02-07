البيغ ينظم مسابقة للجمهور والهدايا ثمينة.. فائز كل 3 أيام وأقل الجوائز قيمتها مليون سنتيم – فيديو

ينظم نجم الراب المغربي، توفيق حازب، مسابقة لجمهوره، بعد بلوغ قناته على يوتوب عتبة مليون مشترك، وقد أعلن عن تفاصيلها، ليلة أمس الخميس، مشيرا إلى أن الفائزين تنتظرهم هدايا ثمينة، أقلها قيمة يساوي مليون سنتيم.

الكلاش لا يفارق البيغ حتى في المسابقة، إذ سخر من مغني الراب، الذين يصل عدد مشتركي قنواتهم في يوتوب، مليون مشترك، ويحتفلون مع جمهورهم بصورة إلى جانب بالون مطبوع عليه ” مليون مشترك”، مضيفا: “أنا غانفركع النفاخة، وغادي نعطيهم هدايا”.

وشدد البيغ في إعلانه عن المسابقة عبر حسابه على أنستغرام، أن الفائزين تنتظرهم جوائز قيمة، أقلها قيمة، يساوي مليون سنتيم.

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وقال الدون بيغ إنه سيمنح هدية لفائز واحد في كل 3 أيام، طوال شهر فبراير الحالي.

ويختار البيغ الفائزين اعتباطيا من التعليقات على إعلان المسابقة، مطالبا متتبعيه أن يشيروا إلى “أصحاب النفاخات في تعاليقهم”، في محاولة لإظهار أن مستواه حتى في التعامل مع الجمهور أو الاحتفال عال مقارنة مع مغني الراب الآخرين.