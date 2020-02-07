إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تعليمات جدية للتعامل مع فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى في البلاد، لتشمل كذلك المسافرين العائدين من الصين وهونغ كونغ وتايلاند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماكاو وظهرت عليهم الأعراض قبل انقضاء 14 يوما على عودتهم.

كما شملت التعليمات ضرورة التوجه للمستشفى وإجراء الاختبارات المعملية والحجر الصحي لكل من كان في هذه البلدان أو كان على اتصال وثيق بمريض تأكد التشخيص من إصابته بالعدوى، وظهرت عليه أعراض مرض في الجهاز التنفسي، قبل مرور 14 يوما على عودته من هذه الدول أو اتصاله بمريض حامل للفيروس.

وكل من تنطبق عليه هذه الظروف وفي حال ظهرت عليه أعراض أمراض في الجهاز التنفسي، حتى لو لفترة قصيرة، قبل انقضاء مدة 14 يوما، يمنع من الدخول أو المكوث في الأماكن العامة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، أماكن العمل، وسائل النقل العامة، أماكن الترفيه والتسوق، المستشفيات والعيادات.

وفي حالة ظهور حمى (درجة حرارة تزيد عن 38 درجة) أو سعال أو ضيق في التنفس أو أي أعراض أخرى في الجهاز التنفسي، يجب علي الشخص التوجه إلى الطبيب المعالج في صندوق المرضى أو غرفة الطوارئ، وعليه كذلك إخطار العيادة أو غرفة الطوارئ والجهة المعالجة وإبلاغها مسبقًا بوصوله، بما في ذلك تغطية فم وأنف المريض بقناع جراحي أو قطعة قماش أخرى متوفرة، وتجنب السفر بوسائل النقل العام.

وشملت التوجيهات وجوب التوجه في أسرع وقت إلى الطبيب المعالج في صندوق المرضى أو إلى قسم الطوارئ، ويجب الإعلام مسبقًا عن طريق الهاتف للطاقم المعالج، بأن المريض يُعاني من مرض في الجهاز التنفسي ومكث في إحدى هذه الدول قبل الوصول إلى المستشفى أو إلى الطبيب المعالج في صندوق المرضى.

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وعند الدخول إلى العيادة أو إلى قسم الطوارئ، يجب الإبلاغ فورًا لموظف الاستقبال أو للممرضة عن أعراض المرض وعن العلاقة في المكوث في الصين وهونغ كونغ وتايلاند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماكاو خلال 14 يوما قبل ظهور أعراض المرض.

ومن ثم يدخل المريض إلى مرحلة من الحجر الصحي حتى انقضاء مدة الـ14 يوما على مكوثه الأخير في هذه البلدان، وأوضحت الوزارة أن "التغيب عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، يعتبر تغيبًا مرضيًا على النحو المنصوص عليه في تعليمات وزارة الصحة، بشرط تقديم تصديق على موعد المغادرة من الصين أو الدول الأخرى. لا حاجة للتوجه إلى طبيب الأسرة للحصول على إجازة مرضية بسبب التغيب".

وفي اليوم الخامس عشر بعد آخر مكوث في الدول التي تشملها التعليمات، وإذا لم تتطور أعراض المرض في الجهاز التنفسي، يمكن العودة إلى العمل والأنشطة المعتادة، وفقًا لما أوردته وزارة الصحة الإسرائيلية.

وانتشر فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط الصين في أواخر العام 2019، أثناء عطلة رأس السنة القمرية ما دفع بعدد من الدول في آسيا والعالم إلى وقف الرحلات من وإلى هونغ كونغ وكذلك من وإلى تايوان والفيليبين.

وبعد أسبوعين من فرض حجر صحي على مقاطعة هوباي بؤرة المرض، بلغ عدد المصابين بالفيروس 31 ألفا و161 شخصا في البر الصيني، توفي 636 منهم بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات. وفي سائر العالم، تأكدت إصابة 240 شخصا في نحو ثلاثين بلدا أو منطقة أخرى، توفي منهم اثنان أحدهما في هونغ كونغ والثاني في الفيليبين. وما زال آلاف السياح محتجزين على متن ثلاث سفن سياحية في البحر في آسيا بعد ظهور إصابات على متنها.