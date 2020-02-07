شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة إيطالية تضبط 400 كيلو كوكايين على متن طائرة والان نبدء بالتفاصيل

اعترضت الشرطة الإيطالية اليوم الجمعة ،ما يقرب من 400 كيلوجرام من الكوكايين أرسلتها عصابة سينالوا المكسيكية إلى صقلية.

وقالت شرطة الجمارك في جوارديا دي فينانزا في بيان إن العصابة أرسلت المخدرات "الصافية للغاية" من بوجوتا إلى كاتانيا إلى صقلية حيث وصلت على متن طائرة شحن في 11 يناير الماضي.

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وفي نفس اليوم ، وصل أيضا إلى كاتانيا اثنان من الوسطاء الجواتيماليين العاملين في عصابة سينالوا. وجرى إلقاء القبض عليهما بعد 12 يومًا أثناء محاولتهما التفاوض على بيع الشحنة مع تجار إيطاليين وإسبان.

واعتقلت الشرطة الاثنين في بلدة أفي الصغيرة بالقرب من بحيرة جاردا في شمال إيطاليا، كما اعتقلت اثنين من المشترين فيما بعد في برشلونة في 4 شباط/ فبراير الجاري.

وقالت الشرطة الإيطالية إنها لا تزال تبحث عن ثلاثة من المشتبه بهم المتورطين في تجارة المخدرات، بينهم خوسيه أنخيل ريفيرا زازويتا ، أو "إل فلاكو"، الذي يوصف بأنه من كبار زعماء عصابة سينالوا.