شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصابين بكورونا على متن سفينة قبالة اليابان إلى 61 مصاباً والان نبدء بالتفاصيل
ووضُعت السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة برنسيس كروزيس، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما يوم الاثنين بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها ونزل في هونج كونج بالفيروس.
وقال وزير الصحة الياباني خلال مؤتمر صحفي إن 41 شخصا على متن السفينة ثبتت إصابتهم بالفيروس اليوم الجمعة ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 61. ومن بين الحالات الجديدة 21 يابانيا.
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