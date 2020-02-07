اخبار العالم

مسيرات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للمطالبة بحق بالعودة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للمطالبة بحق بالعودة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، مسيرات واعتصامات حاشدة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، طالبت بحق الفلسطينيين اللاجئين في دول الشتات بالعودة إلى وطنهم.

وأكد المشاركون في المسيرات والاعتصامات التي جابت مخيمات عين الحلوة والمية ومية والرشيدية وصبرا وشاتيلا ونهر البارد، تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت الكلمات التي ألقيت خلال التحركات الفلسطينية بالقيادة الشرعية الفلسطينية من أجل استكمال مسيرة النضال الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للمطالبة بحق بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا