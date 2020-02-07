شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للمطالبة بحق بالعودة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت اللجان الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، مسيرات واعتصامات حاشدة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، طالبت بحق الفلسطينيين اللاجئين في دول الشتات بالعودة إلى وطنهم.

وأكد المشاركون في المسيرات والاعتصامات التي جابت مخيمات عين الحلوة والمية ومية والرشيدية وصبرا وشاتيلا ونهر البارد، تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت الكلمات التي ألقيت خلال التحركات الفلسطينية بالقيادة الشرعية الفلسطينية من أجل استكمال مسيرة النضال الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة .