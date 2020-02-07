شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للمطالبة بحق بالعودة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المشاركون في المسيرات والاعتصامات التي جابت مخيمات عين الحلوة والمية ومية والرشيدية وصبرا وشاتيلا ونهر البارد، تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت الكلمات التي ألقيت خلال التحركات الفلسطينية بالقيادة الشرعية الفلسطينية من أجل استكمال مسيرة النضال الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة .
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان للمطالبة بحق بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.