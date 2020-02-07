نائب الرئيس الأمريكي: الصين أظهرت شفافية عالية بشأن كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الجمعة، بإجراءات الصين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بكين أظهرت مستوى عاليا من الشفافية بشأن الفيروس.

وأوضح بنس، خلال لقاء صحفي، أن مستوى التهديد من فيروس كورونا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الصين للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترامب، خلال تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوي وثاقب، ويركز بقوة على قيادة الهجوم المضاد على فيروس كورونا.

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وأضاف أن بينغ "يشعر أنهم يبلون بلاء حسنا، وحتى بناء مستشفيات في غضون أيام فقط".

وتابع ترامب أن "لا شيء سهلا، لكن.. سيكون ناجحا، خاصة أن الطقس بدأ يدفأ، ونأمل أن يصبح الفيروس أضعف، ثم يختفي تماما".