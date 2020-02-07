ترند |طقس سيء يضرب البلاد..وحقيقة تأجيل الدراسة وإيقاف بطاقات التموين حال عدم تسجيل رقم الهاتف.. ونتنياهو يقصف جبهة أردوغان

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أمطار غزيرة وأتربة.. طقس سيء يضرب البلاد السبت، والصحة تكشف تفاصيل استقبال 3 عائدين من الصين يعانون من أعراض شبيهة بكورونا.. والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة، ونتنياهو يقصف جبهة أردوغان: يصفني بـ «هتلر» يومياً لكن علاقاتنا التجارية متنامية جداً، والتموين تحسم الجدل حول إيقاف البطاقات حال عدم إضافة رقم الهاتف.. وتعلن رابط وطريقة التسجيل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أمطار غزيرة وأتربة.. طقس سيء يضرب البلاد السبت (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، بالقاهرة الكبرى بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يشهد الوجه البحري، طقسا باردا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".

وأضافت: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة ونشاط للرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ـ 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 12

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الصحة تكشف تفاصيل استقبال 3 عائدين من الصين يعانون من أعراض شبيهة بكورونا.. والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

كشفت وزارة الصحة تفاصيل استقبال 3 مصريين عائدين من الصين، يعانون من أعراض شبيهة بفيروس كورونا، بمستشفى حميات إمبابة.

وقال د.محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، في تصريحات لـ"اليوم السيابع"، أنه تم استقبال ثلاث حالات لمصريين قادمين من الصين بأعراض تنفسية حادة -كإجراء احترازي- وتم عمل المسحات والتحاليل اللازمة، والتي تبين بعد فحصها والكشف عليها أنها إنفلونزا عادية، مؤكدا أن كافة الحالات التي تم فحصها بالمستشفى كانت نتائجها سلبية لفيروس كورونا.

ونصح خليل المواطنين وأولياء الأمور باتخاذ التدابير الوقائية المعتادة مع الاهتمام بالنظافة وغسيل الأيدي والعطس في مناديل ورقية والتخلص منها بشكل أمن ولا داعي للمبالغة وارتداء الكمامات في المدارس والجامعات.

التعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة

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وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسباً لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا".

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في بيان، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى قراراً بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى لمدة أسبوعين، تحسباً لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا"، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمى، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء.

كما أكدت الوزارتان، أنه لا نية لتأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، وشددتا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المدارس والجامعات.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم على أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والحملات الوقائية بكافه المنشآت التعليمية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وعدم انتشار الأمراض المعدية قبل بدء الدراسة بالفصل الثاني، من خلال تعميم عدد من النشرات التوعوية والتثقيفية حول الوقاية من فيروس "كورونا" على جميع المديريات التعليمية والمدارس، والاهتمام بالخطة الوقائية الخاصة بحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، حيث تحمل الإجراءات خططاً مشددة للحفاظ على نظافة كافة المنشآت التعليمية والبيئة المدرسية، هذا إلى جانب التأكد من جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مخازن الأغذية الموجودة بالمنشآت التعليمية والعاملين بالأغذية، وكذلك الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين وعمل الفحص الدوري لهم وقاية من وجود أي أمراض.

كما أشارت وزارة التعليم العالى، إلى أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى باللجنة المركزية لترصد الأوبئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والتأكد من تفعيل خطة المجلس في الترصد الوبائي، ومتابعة جميع المترددين على المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق الفوري مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وفي النهاية ناشدت الوزارتان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.

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نتنياهو يقصف جبهة أردوغان: يصفني بـ «هتلر» يومياً لكن علاقاتنا التجارية متنامية جداً

سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله إنه بالرغم من الخطاب العلني الذي يعتمده أردوغان، إلا أن العلاقات التجارية بين "أنقرة وتل أبيب متنامية للغاية".

وأضاف نتنياهو، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا الأربعاء الماضي، أنه على ما يبدو "الإسرائيلي الوحيد الذي لم يسافر إلى تركيا".

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تصريحات أردوغان التي قارنه فيها بالزعيم النازي أدولف هتلر، حيث قال: "كان يسميني بهتلر سابقاً كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة بين إسرائيل وتركيا تتنامى الحمد لله".

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التموين تحسم الجدل حول إيقاف البطاقات حال عدم إضافة رقم الهاتف.. وتعلن رابط وطريقة التسجيل

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إيقاف البطاقة التموينية، حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل المركز مع وزارة التموين، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات "دعم مصر".

وأكدت الوزارة أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

طريقة تسجيل رقم الهاتف

وأضحت الوزارة أنه يتم إضافة رقم الهاتف من خلال موقع "دعم مصر"، منذ بداية شهر فبراير الجاري، لمن يرغب في تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني "tamwin.com"، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.

كما نفت التموين السماح للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين، مؤكدة أن استخراج البطاقة سواء جديدة أو بدل فاقد أو تالف يتم بحضور صاحب البطاقة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (msit.gov.eg).

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