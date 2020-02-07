موقف مؤثر للرئيس السيسي مع بائعة جائلة في عزبة الهجانة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس، والبالغ عدد سكانها نحو 3 مليون نسمة.

وخلال زيارته، قوبل الرئيس السيسي بترحاب شديد من أهالي المنطقة، معربين عن سعادتهم بحرص السيد الرئيس على الاطمئنان عليهم.

وأثناء مرور الرئيس السيسي، تصادف تواجد أحد المواطنات من الباعة الجائلين، حيث وجه الرئيس بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، كما أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

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كما وجه الرئيس السيسي بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري.

ومن المقر أن يتم تطوير منطقة عزبة الهجانة من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأمر الرئيس السيسي باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، كما وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

يشار إلى أن عزبة الهجانة كانت من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.