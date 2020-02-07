محافظ البقاع: للتقيد بارشادات القوى الامنية لسلوك الطرق الجبلية

تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده موضوع المواطنين الذين احتجزوا داخل سياراتهم على ​طريق ضهر البيدر​ بسبب ​الثلوج​، مع كل من قائد ​منطقة البقاع​ في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد ربيع مجاعص والمدير الاقليمي لمصلحة الأشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار، ورئيس مركز البقاع الاقليمي في ​الدفاع المدني​ فايز الشقية.



وتمنى أبو جوده على المواطنين، "ضرورة التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي وتعليماتهم وعدم سلوك ​الطرقات الجبلية​ المقفلة بالثلوج، وخصوصا الفرعية والداخلية لأنها تعرِّض حياتهم وحياة عناصر الانقاذ ومواطنين آخرين للخطر".

وشكر قيادة منطقة البقاع في قوى الامن الداخلي ومركز البقاع الاقليمي في الدفاع المدني، ومصلحة الأشغال في البقاع على جهودهم في حماية حياة المواطنين والمحافظة عليها في هذه الظروف المناخية الصعبة.