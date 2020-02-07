أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا بـ"وقوع حادث سير في منطقة الشرحبيل في بلدة بقسطا بين سيارة من نوع "نيسان Micra" وسيارة رباعية الدفع من نوع "BMW، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح".
ولفت إلى أنّ "عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لـ"مؤسسة معروف سعد" قد قاموا بإسعاف الجريحين. كما حضر إلى المكان عناصر بلدية بقسطا، حيث عملوا على تنظيم السير وتأمين السلامة العامة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقًا بالحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريحان نتيجة حادث سير في منطقة الشرحبيل في بقسطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.