النشرة: جريحان نتيجة حادث سير في منطقة الشرحبيل في بقسطا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"وقوع ​حادث سير​ في منطقة الشرحبيل في بلدة بقسطا بين سيارة من نوع "نيسان Micra" وسيارة رباعية الدفع من نوع "BMW، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح".

ولفت إلى أنّ "عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ التابع لـ"مؤسسة معروف سعد" قد قاموا بإسعاف الجريحين. كما حضر إلى المكان عناصر ​بلدية بقسطا​، حيث عملوا على تنظيم السير وتأمين السلامة العامة، فيما فتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقًا بالحادث".