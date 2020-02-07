المشرفيه التقى لازاريني وجيراد والغريب والسفير التركي

عرض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، في مكتبه في الوزارة، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، عمل المنظمات الدولية في لبنان.
ورحب المشرفيه بالتعاون بين الوزارة والمنظمات، وتم الاتفاق على اجتماعات دورية مع الوزارة لمتابعة جميع القضايا في الشؤون الاجتماعية والتنموية والاقتصادية.
كما التقى المشرفيه ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، وجرت مناقشة موضوع اللاجئين السوريين، وتم الاتفاق على أهمية ايجاد خطة وطنية شاملة لملف العودة تضمن عودة كريمة وآمنة للاجئ السوري.
وفي الشأن عينه، بحث المشرفيه مع وزير الدولة لشؤون النازحين السابق صالح الغريب، ملف اللاجئين والخطة التي أعدتها في الوزارة السابقة.
واستقبل المشرفيه السفير التركي لدى لبنان هاكان تشاكيل، واعرب عن استعداد دولته التعاون مع الوزارة بموضوع اللاجئين السوريين.
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