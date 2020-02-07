وزير الصحة أصدر تعميما متعلقا بالإستشفاء حفاظا على سلامة المرضى

أصدر وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، تعميمًا متعلّقًا بالإستشفاء، بناءً على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (​تشكيل الحكومة​)، بناءً على المرسوم التنظيمي رقم 8377/61 (تنظيم ​وزارة الصحة العامة​)، وبناءً على الاجتماعَين اللذين عقدهما حسن مع كلّ من رؤساء المصالح في المحافظات وأطباء الأقضية في 5/2/2020، والأطباء المراقبين المتعاقدين في 31/1/2020 لمناقشة الوضع الصحي والإداري في كافة المحافظات والأقضية".

وأوضح المرسوم أنّ "أمام تزايد عدد الشكاوى من المرضى في ​المستشفيات​ لجهة عدم وجود أمكنة مخصّصة لوزارة الصحة العامة، وحفاظًا منّا على سلامة المرضى وحقّهم بالاستشفاء وتقديم الخدمة اللّازمة بالسرعة الممكنة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

أ: الاتصال بالطبيب المراقب التابع لوزارة الصحة العامة في المستشفى للمساعدة (إسم الطبيب ورقم هاتفه على باب مكتبه أو في الطوارىء أو في مكتب الدخول).

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ب: في حال عدم التجاوب، التواصل مع رؤساء المصالح أو أطباء الأقضية في المحافظات للتدخل وإجراء المقتضى.

ج: الاتصال على الخط الساخن المُخصّص لوزارة الصحة العامة 24/24 (الرقم 1214)، أو بسنترال الوزارة خلال الدوام الرسمي على الارقام التالية 01-830300 / 01-830281 لتسجيل الشكوى والمراجعات التي سيصار إلى متابعتها من قبل مديرية العناية الطبية.

ولفت إلى "حقّ المستشفى بالحصول على فرق الاستشفاء المحدّد بـ15% بناءً على الفاتورة المفصلة الّتي تصدرها الإدارة المالية للمستشفى، قبيل مغادرة المريض وبموجب ايصال رسمي"، مركّزًا على أنّ "وفق ​القانون اللبناني​، إنّ وزارة الصحة العامة لا تستطيع تقديم الخدمة للمرضى المستفيدين من الجهات الضامنة كافّة، وفي حال الضرورة يجب مراجعة المرجعيّات التابعة (للجهات الضامنة) وليس وزارة الصحة العامة".