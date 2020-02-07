قماطي: إسقاط الهيمنة الأميركية في العالم يجب أن يكون مشروعنا الإستراتيجي

شدد الوزير السابق ​محمود قماطي​ على أن ليس المطلوب إٍقاط ​صفقة القرن​ وتحرير ​فلسطين​ فقط، بل يجب العمل على إسقاط الإستكبار والهيمنة العالمية الأميركية، مشيراً إلى أن "هذا يجب أن يكون مشروعنا الإستراتيجي".

وفي كلمته لقاء موسع للأحزاب والشخصيات الوطنية والفلسطينية رفضاً لصفقة القرن، سأل قماطي: "من سمح ل​أميركا​ بأن تفرض نفسها سيدة على العالم؟"، لافتاً إلى أن "محور المقاومة في المنطقة ومحور المقاومة في العالم يجب أن يسقط الهينة الأميركية في العالم".