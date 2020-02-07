قماطي: إسقاط الهيمنة الأميركية في العالم يجب أن يكون مشروعنا الإستراتيجي

شدد الوزير السابق محمود قماطي على أن ليس المطلوب إٍقاط صفقة القرن وتحرير فلسطين فقط، بل يجب العمل على إسقاط الإستكبار والهيمنة العالمية الأميركية، مشيراً إلى أن "هذا يجب أن يكون مشروعنا الإستراتيجي".
وفي كلمته لقاء موسع للأحزاب والشخصيات الوطنية والفلسطينية رفضاً لصفقة القرن، سأل قماطي: "من سمح لأميركا بأن تفرض نفسها سيدة على العالم؟"، لافتاً إلى أن "محور المقاومة في المنطقة ومحور المقاومة في العالم يجب أن يسقط الهينة الأميركية في العالم".
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